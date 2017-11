Pisapia: "No altra Sicilia, fare di tutto per unire centrosinistra"

"Non vogliamo un'altra Sicilia, non possiamo non fare di tutto per unire, nella discontinuità, per unire il centrosinistra. Qualcuno dice che è missione impossibile? No, sino all'ultimo giorno, dobbiamo provare". Lo afferma il leader di Campo Progressista, Giuliano Pisapia, aprendo i lavori di "Diversa, una proposta per l'Italia". "Non basta distruggere, bisogna costruire: non è tattica - aggiunge - è buona politica".