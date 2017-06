Pisapia lancia "Nessuno escluso", kermesse per nuovo centrosinistra

Si intitola in modo eloquente "Nessuno escluso": è la kermesse del centrosinistra organizzata da Giuliano Pisapia a Roma per il primo di luglio. "Appuntamento a Roma - scrive su Facebook l'ex sindaco di Milano - per un grande incontro nazionale aperto a tutte le forze politiche e sociali che vogliono costruire la casa di un nuovo centrosinistra che si candidi a governare il Paese".