Pisapia: "Discontinui con il passato senza vendere sogni"

"Dobbiamo essere discontinui con il passato senza vendere sogni". Lo ha affermato Giuliano Pisapia, leader di Campo progressista. "Vogliamo lavorare e impegnarci con un campo progressista che sia largo e che unisca ambientalismo e civismo, realtà fondamentali per il nostro futuro - ha proseguito -. Io ci credo, non vogliamo sbandare. Dico quello che ho detto anche a Milano quando fui eletto sindaco, se sbagliamo strada tirateci per la giacchetta".