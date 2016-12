Pirellone, Pisapia contro Maroni

Non si placano le polemiche per la scritta "Family Day" comparsa sul Pirellone a Milano. Il sindaco Giuliano Pisapia è andato all'attacco del governatore Roberto Maroni. "Il Paese non è con chi accende le luci per spegnere i diritti", ha scritto su Twitter. Il primo cittadino ha preso parte al corteo di Milano in favore delle unioni civili.