Pippo Civati: "Minoranza dem non sarà candidata con Renzi, se si va subito al voto"

20:13 - "Se Renzi si presenta con il Jobs act e con le cose che sta dicendo alle elezioni a marzo, noi non saremo candidati con Renzi". Lo ha annunciato Pippo Civati, all'iniziativa dell'associazione "E' Possibile", a Bologna. "Se il premier continua così - ha aggiunto - un partito a sinistra del Pd si costituirà sicuramente, non per colpa nostra".

L'assemblea del Pd di domenica "è un thriller, Renzi decide di notte... Ma io sto sereno come consiglia di fare lui da tempo: io non ho niente da perdere, qualcun altro ci perse palazzo Chigi", ha poi chiarito il deputato Pd, che fa parte della minoranza dem che si è opposta a vari provvedimenti del governo.



Per il Quirinale, ha aggiunto, "c'è un candidato di Bologna che va sempre bene". "Io - ha chiarito - dico sempre: o Romani Prodi o un Prodi-equivalente, una figura che a livello internazionale possiamo spendere e che abbia anche un rapporto con la politica. Non abbiamo bisogno di figure che non c'entrano nulla con la politica, questo sarebbe un messaggio molto sbagliato".



Renzi: "Il governo sta facendo molto" - "L'ottimismo è non lasciare il futuro ai nostri avversari, ma rivendicare a sé il futuro con coraggio". Così il premier Matteo Renzi, citando Dietrich Bonhoeffer, ad un convegno del Pd su "La buona scuola" ha indirettamente risposto a Civati. "Il governo - ha aggiunto - sta cambiando molto, con un sistematico lavoro di riforma di cui si stanno piano piano accorgendo e che è molto più strutturato e strutturale di quello che pensa chi diceva che avremmo fatto solo annunci e slogan".