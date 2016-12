Pinotti: ok ad arbitrato per marò

"Sosteniamo le ragioni dell'arbitrato internazionale e anche i due marò sono convinti che questa sia la strada migliore da percorrere in questo momento". Lo ha detto il ministro della Difesa Roberta Pinotti a Taranto per visitare l'arsenale della Marina militare. "Ci auguriamo di far valere presto le nostre ragioni", ha ribadito. "Latorre è già in Italia. Chiederemo subito che Girone torni qui", ha concluso il ministro.