Le urne hanno consegnato un verdetto piuttosto aperto nelle mani del Capo dello Stato e diversi scenari sono al momento possibili. In favore di una ipotetica alleanza tra il Movimento 5 Stelle e il Partito democratico si è schierato apertamente Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif con un post su Facebook: "Non penso sia facile", tuttavia "dal punto di vista morale, è obbligatorio provarci".