Pietro Grasso: "Prima si affronta la prescrizione meglio è"

Per il presidente del Senato, Pietro Grasso, è giusto che il tema della prescrizione venga inserito nella riforma del processo penale, che contiene già il capitolo intercettazioni. "Prima si affrontano questi temi meglio è. Soprattutto la prescrizione. Abbiamo visto che spesso diventa un modo per giungere all'impunità e questo in un Paese civile non può avvenire ".