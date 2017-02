Piercamillo Davigo: "I magistrati non dovrebbero mai fare politica"

Secondo il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Piercamillo Davigo, "i magistrati non dovrebbero fare politica mai". Lo ha detto a "Di Martedì" su La7 commentando il caso di Michele Emiliano, candidato alle primarie del Pd, e al procedimento Consip in cui è coinvolto il padre di Matteo Renzi, anch'egli candidato alla segreteria Pd. Davigo non è entrato nel merito della vicenda, esprimendo in giudizio generale.