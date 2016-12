Piccoli immobili, notai "vincono"

Per la compravendita di immobili adibiti ad uso non abitativo (quindi non residenziali, come box e negozi) dal valore inferiore ai centomila euro, i notai restano indispensabili. E' saltato infatti l'art. 28 del ddl concorrenza che apriva anche agli avvocati la possibilità di autenticare gli atti di compravendita. L'articolo viene sostituito da una norma che stabilisce che il registro delle successioni sarà tenuto dal Notariato e non dai tribunali.