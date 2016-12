Piano Roma, opposizioni insorgono: "Marino è un sindaco commissariato"

"Sono stati realizzati una serie di interventi sull'amministrazione comunale anche con provvedimenti di spostamenti a rotazione, sono state stabilite otto aree che verranno controllate dal prefetto Gabrielli", aggiunge Cicchitto. "In sostanza, sono state create le condizioni affinché tra settembre e novembre si riesca a porre in essere ciò che non è stato fatto prima a fini della realizzazione del Giubileo e il sindaco Marino è stato messo in condizione di non nuocere".



Marino: "Soddisfatto per le decisioni del governo" - "Sono soddisfatto per le decisioni che arrivano dal governo: si è tolta dal tavolo l'ipotesi dello scioglimento del Campidoglio e le parole di Alfano spazzano via i rumors sul commissariamento". Lo ha dichiarato il sindaco Marino in merito alle decisioni del Consiglio dei ministri.



Vaticano: bene nuove misure - "Apprendo con soddisfazione e approvazione di questo pacchetto di misure in vista del Giubileo. Sono misure impegnative rese necessarie anche dalla brevita' dei tempi, ma che vengono a corrispondere alle oggettive esigenze di un evento così importante come questo". Lo afferma all'Ansa monignor. Rino Fisichella, regista vaticano del Giubileo straordinario.



M5S: "Marino commissariato se ne resti ai Caraibi" - "Marino ormai commissariato dal prefetto, quindi può restare ai Caraibi". Così il capogruppo M5S in Campidoglio Marcello De Vito, secondo il quale "il governo e il Pd hanno guardato al proprio interesse e non a quello dei cittadini". Secondo De Vito il governo non ha sciolto il Campidoglio per mafia, come invece auspicato da M5S, "perché altrimenti si andrebbe a votare e sanno che saremmo noi a vincere".



Salvini: "Sciogliere subito il Comune" - "Alfano scioglie municipio di Ostia, con Marino ai Caraibi, e dà ampi poteri al prefetto. Sciogliere il comune di Roma subito! Noi ci saremo". Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini commentando le scelte fatte dal Cdm



Meloni: "Evitata umiliazione, ma ora Marino lasci" - "Roma ha evitato oggi la più grave umiliazione della sua storia millenaria. Ma di fronte al commissariamento di fatto da parte del governo, rinnovo l'appello al sindaco Marino: dimettiti, se non per amore della città che hai dimostrato di non avere, almeno per amor proprio. I romani hanno il diritto di votare per avviare davvero un'opera profonda e radicale di pulizia", dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.



Forza Italia: si torni subito al voto - "I romani devono potersi scegliere un nuovo Sindaco ed un nuovo governo della Capitale. Roma deve tornare al più presto al voto per chiudere uno dei capitoli più bui della sua storia recente". Lo chiede una nota ufficiale di Fi aggiungendo che "siamo al lavoro con questo obiettivo con i movimenti civici, a cominciare da quello guidato da Alfio Marchini".