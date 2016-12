Pertini, l'omaggio di Mattarella: riscoprì i valori d'Italia e Europa e mise i giovani in primo piano

Il ricordo di MattarellaLa "rivalutazione dei simboli nazionali, non come presidi di un'Italia separata, ma come elementi di identità di un Paese consapevole del proprio destino europeo, costuiscono un altro grande merito della presidenza Pertini". Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del suo intervento a Savona per celebrare i 120 anni dalla nascita di Sandro Pertini. "Una qualità - ha proseguito - che lo pone in diretto collegamento con un altro Presidente, Carlo Azeglio Ciampi, che alla riscoperta dei simboli nazionali e al valore dell'Italia in Europa, ha dedicato gran parte del proprio impegno pubblico. Ricordare anche lui oggi, accanto a Sandro Pertini, rappresenta un giusto tributo di riconoscenza". "L'immagine del Presidente Pertini che baciava la bandiera tricolore - ha aggiunto Mattarella - e che tornava a usare la parola Patria con il significato che ad essa davano i combattenti per la libertà e la democrazia, è diventata un'icona popolare".



Sandro Pertini "aveva sempre in mente i giovani. Erano oggetto della sua cura costante. Non c'è sincero impegno politico, non c'è funzione istituzionale, non c'è interpretazione della storia che non ci porti a pensare al domani. Il nostro domani sono loro, i giovani", ha aggiunto Mattarella. "Il testimone che passa dalla nostre mani tende a portare alla costruzione di un domani migliore - ha concluso. - Pertini si è servito del suo ruolo di Presidente della Repubblica anche per svolgere una funzione educativa, maieutica. E' sempre stata parte della sua idea nobile della politica".