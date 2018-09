Periferie, sindaci: intesa con governo, fondi nel prossimo triennio

"Attraverso la conferenza unificata cercheremo di recuperare quegli 800 milioni che sono oggetto di una sentenza della Corte costituzionale. Saniamo l'incostituzionalità di quell'articolo 1 comma 140 che finanziava per la metà il bando per le periferie. Contemporaneamente con il prossimo decreto del governo recuperiamo la norma originaria dando la possibilità a tutti i Comuni di procedere con la progettazione", ha spiegato il sindaco Decaro. "Non tutti realizzeranno i progetti l'anno prossimo: le risorse saranno assegnate sulla base delle effettive necessià", ha però avvisato.



Ricci (sindaco Pesaro): "Chiusura totale governo, vinceremo ricorsi" - C'è però che non è soddisfatto dell'intesa raggiunta. "Su bando periferie chiusura totale alle richieste dei sindaci a palazzo Chigi sul milleproroghe. Solo parole generiche per risolvere i problemi in futuri decreti. Ci sono procedure in corso! i sindaci non si prendono in giro. Credo che da domani dovremo preparare i ricorsi. E li vinceremo". Così scrive su Twitter il sindaco di Pesaro Matteo Ricci (Pd), uscendo dalla riunione con il premier.