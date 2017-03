Periferie, Gentiloni: oggi 500 mln ma ci saranno 3,9 miliardi totali

"Oggi si materializza un impegno da 500 milioni per i 24 progetti migliori classificati per le periferie. L'impegno riguarda in tutto 120 interventi." Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, aggiungendo: "Il Cipe ha stanziato altri 800 milioni degli 1,6 miliardi che servono, gli altri 800 milioni fanno parte del fondo per le infrastrutture. E ai 2,1 miliardi saranno aggiunti fondi pubblici e privati per un totale di circa 3,9 miliardi".