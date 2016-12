Perde il volo, va in scena un "Formigoni show" in aeroporto

E' un Roberto Formigoni decisamente alterato quello che un utente Facebook ha "catturato" mentre attendeva di imbarcarsi in aeroporto. Nel video postato online si vede in lontananza l'ex presidente della Regione Lombardia e oggi senatore inveire contro alcuni addetti di un non precisato aeroporto: cambi di gate e poche informazioni paiono aver portato alla perdita del volo. E Formigoni non sembra prenderla particolarmente bene.



Attenzione linguaggio osceno