Per la lista della Lorenzin un simbolo "petaloso"

La ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, ha presentato il simbolo con cui correrà alle prossime elezioni. Il nome della lista è "Civica popolare" e il suo simbolo è stato definito dalla ministra stessa "Un fiore "petaloso" e non una margherita, disegnata da un bimbo, gialla come il sole per dare il senso della rinascita che si basa su crescita, speranza e futuro". Ne fanno parte Idv, Centristi per l'Europa, Democrazia solidale, L'Italia è popolare e Alternativa popolare.