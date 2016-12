Pensioni, Tesoro: a breve soluzione "Rispetterà bilancio e pareri della Ue"

Il testo del decreto legge con il quale il governo restituirebbe la quota di perequazione delle pensioni bloccata dal governo Monti potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri convocato per lunedì. Il Cdm, che era in programma per venerdì, sarebbe slittato di qualche giorno per mettere a punto tecnicamente la norma.



Mef: a breve soluzione - "Il governo ha l'intenzione di presentare a breve una soluzione rispettosa del dettato della Consulta" sul problema dell'adeguamento delle pensioni all'inflazione. Così il Ministero dell'Economia e delle Finanze commentando le raccomandazione della Commissione Ue. Il provvedimento sarà "in linea con gli obiettivi di bilancio indicati nel Def" sul blocco delle indicizzazione nato dopo la sentenza della Corte Costituzionale.



"Nessuno sforzo aggiuntivo sollecitato" - "Nessuno sforzo aggiuntivo viene sollecitato. La Commissione europea riconosce all'Italia la flessibilità richiesta nella politica di bilancio in virtù del programma di riforme presentato", si spiega ancora dal ministero che accoglie "con soddisfazione" i giudizi contenuti nelle raccomandazione della commissione Ue all'Italia.



" Le raccomandazioni della commissione - rileva il ministero dell'Economia - "in termini di finanza pubblica coincidono con gli obiettivi programmatici fissati dal governo nel Documento di Economia e Finanza. L'aggiustamento fiscale dello 0,25% del Pil nel 2015 a livello di deficit strutturale e dello 0,1% nel 2016 è quanto il Governo ha già previsto di fare e quanto è riportato nei documenti programmatici. Nessuno sforzo aggiuntivo viene sollecitato. La Commissione europea riconosce all'Italia la flessibilità richiesta nella politica di bilancio in virtu' del programma di riforme presentato". "D'altra parte la Commissione ritiene conforme alla regola del debito - prosegue la nota - l'impegno del Governo a raggiungere l'obiettivo di medio termine, ossia il pareggio di bilancio strutturale, nel 2017, e ad implementare le riforme per migliorare le performance del Paese in termini di sviluppo, competitività e creazione di posti di lavoro".



Il ministero dell'Economia accenna anche al problema dell'adeguamento delle pensioni all'inflazione, sorte con la recente sentenza della Corte Costituzionale. "Il Governo - scrive il Tesoro - ha già affermato l'intenzione di presentare a breve una soluzione rispettosa del dettato della Consulta e in linea con gli obiettivi di bilancio indicati nel Def".