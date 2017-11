Pensioni, tavolo tecnico tra il governo e i sindacati

Si preannuncia in salita il tavolo tecnico tra governo e sindacati sull'innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni dal 2019. Il primo obiettivo dei sindacati è infatti bloccare lo scatto a 67 anni almeno per la platea dei cosiddetti lavori "gravosi" e per la categoria dei lavori "usuranti". Considerando che le risorse sono limitate, Palazzo Chigi vuole capire quanto costerà estendere eventualmente la platea.