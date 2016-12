Pensioni, Salvini contro la Fornero: "Sciagurata, taci e vai in esilio"

"La signora Fornero ha dichiarato che mandare in pensione le persone a un'età ancora giovane (66 e 67 anni) per fare posto a quelle che sono più giovani è un modo di ragionare sbagliato. Ma ancora parla questa sciagurata? Taci e vai in esilio, hai già fatto troppi danni". E' quanto scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini. "Io non mollerò - aggiunge - finché questa legge maledetta non cambierà!".