Pensioni, Salvini a Fornero: "Vaffa, cambieremo la tua legge infame"

"La "signora" Fornero, invece di tacere e chiedere scusa, attacca me e la Lega: "Gli imbroglia-popoli come Salvini non vinceranno". La cambieremo la tua legge infame. Evaffanculo". Il messaggio è stato mandato via Facebook all'ex ministro da Matteo Salvini all'indomani dell'assedio leghista a casa Fornero. Il segretario assicura: "Finché questa legge non cambia, non ci fermeremo".

In un'intervista a "Repubblica, la Fornero aveva detto: "In Italia si imbocca sempre la scorciatoia, e la dialettica diventa turpiloquio, l'opposizione insulto. In questo senso mi piace la voglia di Renzi di cambiare il Paese con le riforme, magari anche sbagliando".



"Spiegare la riforma fu più difficile che scriverla", ricorda poi, ammettendo di non esserci ancora riuscita, "ed è su questo che i vari Salvini si avventano rendendo tutto ancora più torbido. Ma io ce la farò. Adesso, per esempio, sto organizzando la Giornata della Previdenza, sicuramente a maggio, spero il 7. Chiederò un'aula al mio rettore e mi metterò a disposizione di chiunque voglia capire. Per disarmare i Salvini non ho altro che la Ragione e le mie ragioni".



Il sindacato si è mobilitato contro la riforma. Oggi anche la Cgil scende in piazza. "Certo, sono diversi da Salvini. Ma proprio per questo più deludenti. Se guardi una foto di Salvini capisci subito che è un imbroglia popolo. Il sindacato invece..."