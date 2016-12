Pensioni, Renzi: ridaremo parte soldi Salvini: rimborsare tutti o barricate

"Mai mi troverò a criticare la sentenza della Corte: sono molto rispettoso delle istituzioni", ha aggiunto Renzi. "La Corte Costituzionale - ha poi messo in luce - non ha detto che non si può fare il blocco delle pensioni, ma che in quel modo non andava bene. C'è da ripensare quel modello di organizzazione delle pensioni, lo faremo nel corso dei prossimi giorni e nei prossimi mesi".



Il premier ha comunque assicurato: "Non tocchiamo i soldi dei pensionati. Il governo non metterà le mani nelle tasche degli italiani, non toglieremo niente a nessuno". "Il governo Monti ha bloccato l'indicizzazione delle pensioni, questo blocco è stato giudicato incostituzionale: ormai ci troviamo sempre a risolvere i problemi provocati da altri", ha ribadito.



Immediata è arrivata la replica del segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini. "Renzi dice "restituiremo una parte dei soldi" tolti ai pensionati. Una parte??? Vergogna, la Lega farà le barricate! Restituire tutto a tutti, con lettera di scuse, e cancellare la Fornero. Siamo pronti a bloccare i lavori in Parlamento", ha scritto su Facebook.