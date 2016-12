Pensioni, Renzi: "Ape è soluzione a chi è stato fregato da Fornero"

"Ha avuto problemi grossi chi voleva andare in pensione e per la Fornero non ha potuto. Per queste persone faremo un anticipo della pensione che si chiama Ape", lo dice il premier Matteo Renzi a Quinta Colonna su Rete4. "Potrai andare in pensione fino a tre anni prima e prendere circa il 5% in meno. Nessuno deciderà per conto degli altri. Ma queste persone sono state fregate, chi c'era prima ha esagerato con lo scalone", sottolinea.