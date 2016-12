Pensioni, pubblicata la sentenza Ma è caos tra rimborsi e ricorsi

12:15 - Ci siamo: la sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato il blocco degli adeguamenti pensionistici è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Dunque, tecnicamente è già efficace.Questo significa che il Governo deve fare presto affinché vengano rimborsati gli oltre 5 milioni di cittadini penalizzati dalla legge Fornero, ma servono oltre 16 milardi per i risarcimenti: insomma, il "Salva Italia" di Monti rischia di trasformarsi in un "Affonda Italia".

Pensioni, pubblicata la sentenza: ma è caos rimborsi di Paolo Scarlata

Rimborsi con i bot? Il governo studia soluzioni di pagamento "alternative", per cercare di limitare il più possibile l'impatto della sentenza sulle casse, vuote, dello Stato. Tra le ipotesi prende piede quella di restituire ai pensionati (non a tutti insieme) gli aumenti arretrati in titoli di Stato. In questo modo verrebbero neutralizzati gli effetti sul deficit rilevante ai fini europei. Anche perché mercoledì prossimo c'è un appuntamento importante al quale dovremmo presentarci con i numeri a posto: e cioè è il giorno in cui la Commissione europea pubblicherà le raccomandazioni su conti e riforme dell'Italia e con le quali deciderà se concederci un pò di flessibilità di più.



Incubo ricorsi. Anche se, sulla carta, i pensionati non dovrebbero fare nulla, se non eventualmente rivolgersi all'Inps per la liquidazione delle somme in questione, si teme che la strada non sarà così liscia. In pratica se lo Stato non rimediasse (cosa probabile visto che i soldi per ora non ci sono) la via dei ricorsi sarebbe quasi obbligata.



Raccolte firme per lo stop ai vitalizi. E mentre il governo raschia il fondo per trovare i soldi per il risarcimento dei pensionati, si sono state raccolte oltre 500 mila firme per dire basta ai vitalizi per i parlamentari condannati in via definitiva per reati gravi. A consegnarle al presidente del Senato, Pietro Grasso, è stato il coordinatore nazionale di Libera Enrico Fontana. "Altrettante firme - spiega Fontana - le consegneremo ora al presidente della Camera con la speranza che nella riunione di domani degli uffici di presidenza delle due Camere si arrivi a una decisione definitiva sul taglio dei vitalizi".