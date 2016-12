Pensioni, Padoan: "Reversibilità non si tocca, intatti i trattamenti in essere"

16:37 - Il governo non prevede alcun intervento sulle pensioni di reversibilità. Lo ha precisato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, rispondendo ad un'interrogazione nel corso del question time alla Camera. "La proposta di legge delega del governo - ha spiegato - lascia intatti tutti i trattamenti in essere. Tutto quello che viene proposto è il superamento di sovrapposizioni e situazioni anomale".

Padoan ha puntualizzato che il governo, nell'ambito del provvedimento sulle misure di contrasto alla povertà, vuole utilizzare l'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) come parametro per l'assegnazione della pensione di reversibilità. Quest'ultima dipenderà quindi dalla situazione economica del nucleo familiare in cui vive il beneficiario.



Il ministro ha espresso poi ottimismo anche sulla crescita, nonostante l'ultimo dato dell'Istat sul Pil (+0,6% nel 2015), inferiore alle previsioni. "I principali indicatori della domanda interna sono in linea, se non migliori delle attese e perciò "il gettito fiscale non dovrebbe soffrire" di un'eventuale leggera revisione al ribasso delle previsioni di crescita.