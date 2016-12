Pensioni, Padoan attacca la Consulta E Renzi media: "Massimo rispetto"

Bacchettata del Tesoro alla Consulta, che non "ha valutato il buco creato sulle pensioni". Lo afferma a Repubblica il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan aggiungendo: "Massimo rispetto per l'autonomia della Corte, ma spero che in futuro l'interazione con governo e Avvocatura sia più fruttuosa quando ci sono implicazioni per la finanza pubblica".