Pensioni, Madia ai sindacati: "Il governo ha già fatto tanto"

"Il governo sta già facendo molto, ha riconosciuto che i lavori non sono tutti uguali e alcuni meritano una tutela maggiore". Lo ha affermato il ministro della P.a, Marianna Madia, rispondendo ai sindacati sul rialzo dell'età per la pensione. Con la manovra "stiamo assicurando le risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego". "La priorità, in questo momento, credo sia utilizzare al meglio queste risorse", ha aggiunto.