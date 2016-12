Pensioni, intesa tra governo e sindacati: firmato verbale su misure

Governo e sindacati hanno firmato un verbale sulle misure da applicare al sistema pensionistico. Lo riferiscono fonti sindacali, precisando che l'intesa identifica le misure che saranno messe in campo nei prossimi tre anni. Per chi ha lavorato 12 mesi effettivi (anche non continuativi) prima del compimento dei 19 anni, l'uscita viene anticipata a 41 anni di contributi se si appartiene alle categorie di lavoratori in difficoltà.