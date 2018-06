Pensioni d'oro, vicepremier Di Maio: "Sono un privilegio rubato"

Il governo fa i calcoli sulle pensioni d'oro, per la parte non legata ai contributi, a partire da quelle di 4.000/5.000 euro. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, parlando a Stasera Italia su Rete4 confermando l'intenzione di tagliare la parte non legata ai contributi versati. "Non è un diritto acquisito, è un privilegio rubato. Prendo i soldi da lì e li metto nelle pensioni minime. E' una questione di giustizia".