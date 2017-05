Pechino, Gentiloni: "Via seta sfida per Europa, serve connettività"

La "Belt and Road", il maxi piano cinese per una nuova Via della Seta è "una sfida per l'Europa" e avrà successo nella misura in cui "le economie dei Paesi diverranno più libere e diversificate, e le barriere commerciali ridotte". Lo ha detto, nel suo intervento al Forum in corso a Pechino, Paolo Gentiloni, sottolineando che la parola chiave è la "connettività: connettività tra Europa e Asia e i vantaggi che ne seguiranno".