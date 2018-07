Pd, Zingaretti: "Comitati alternativa per ridare un futuro al Paese"

"Il Pd si muove. Con fatica, ma finalmente si muove. Al bando ora ogni conservatorismo o nostalgia del passato con ricette che hanno fallito". E' quanto scrive su Facebook Nicola Zingaretti, salutando positivamente la decisione di convocare il congresso prima delle europee. Ed esorta il partito: "Dobbiamo guardare avanti per vincere. Costruiamo in tutto il Paese comitati per l'alternativa per ridare agli italiani un futuro".