Pd, Speranza si candida alla segreteria: "Basta con l'uomo solo al comando"

Ancora, sulla concorrenza con l'attuale segretario, Speranza dice che il confronto può apparire impari "guardando al sistema di potere di Renzi". Ma aggiunge: "Sono ottimista perché non sono solo. Io quindi ci sarò, con la mia storia e con le mie idee". E continua: "Credo che oggi il Pd debba modificare il suo profilo. Voglio che il partito cambi e torni in quei luoghi dove oggi sembra non riuscire più ad esserci: nelle periferie, nelle aree del disagio. È in questi luoghi che da subito partirò per un viaggio dentro l'Italia".



Emiliano: "Presto per i nomi" - A chi gli chiede se sosterrà la candidatura di Speranza alla segreteria, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano risponde: "Non è il momento di parlare di candidature. Parlare del nome del segretario adesso significa fare come Renzi. Adesso faremo insieme il tour per l'Italia". Sulla possibilità che al congresso ci sia il "tridente" Speranza, Emiliano e Rossi, replica: "Dobbiamo andare con un candidato unico".



Rossi: "Dico no a tutti contro Renzi" - E' contrario all'idea di "una confederazione di tutti contro Renzi" il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, che a margine dell'evento della minoranza Pd in cui Speranza si è candidato aggiunge: "La nostra gente vuole unità tra di noi. Troveremo un modo, ora contano di più i contenuti dei nomi". Rossi, che è da tempo candidato, precisa: "Io ci sono, mi sono proposto, ho dato la disponibilità ad andare avanti. I nostri non vogliono che ci dividiamo. C'è un'area sociale di sinistra che vuole essere aggregata".