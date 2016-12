Pd, Speranza avverte Renzi: "Svolta o non votiamo più la fiducia"

"Non siamo più disponibili, si deve invertire la rotta e sulle questioni sociali non c'è voto di fiducia che tenga". Roberto Speranza, esponente della minoranza del Pd, lancia un avvertimento a Matteo Renzi dopo il ko alle amministrative. "Non funziona il doppio incarico di premier e segretario, non serve un partito megafono di Palazzo Chigi - aggiunge -. Non chiediamo ministeri o posti in segreteria ma una svolta nell'azione di governo".