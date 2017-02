Pd, si riunisce la minoranza: ecco i video delle dichiarazioni salienti

Sala gremita per l'assemblea della minoranza del Partito Democratico. Tra i presenti, che stanno via via prendendo la parola, ci sono Pierluigi Bersani, Massimo D'Alema, Roberto Speranza, Michele Emiliano, Enrico Rossi e molti altri. Dagli annunci sulla scissione alle parole rivolte contro Matteo Renzi: ecco i video con le dichiarazioni più salienti.