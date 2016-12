Pd,Serracchiani: "Ora non ci sono più alibi per dividere il partito"

Dopo la Direzione nazionale del partito, per la vicesegretaria del Pd, Debora Serracchiani, "ora non c'è più alcun alibi per dividere il partito sul referendum". Per Serracchiani, "il segretario nazionale ha fatto aperture significative sul sistema elettorale e a questa dimostrazione di equilibrio credo che la minoranza dovrebbe offrire una almeno uguale disponibilità a guardare alle riforme costituzionali".