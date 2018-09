Pd, Renzi: "Sono stato colpito dal fuoco amico"

"Per due volte mi è stata fatta la guerra, sono stato colpito da fuoco amico, i principali avversari erano quelli in casa". Lo ha detto l'ex segretario del Pd, Matteo Renzi, aggiungendo: "Non vengo alla festa dell'Unità per partecipare al gioco delle polemiche fra componenti interne al partito, io non ci gioco. Di fronte a questo governo io dico al Pd di rimetterci in cammino. Ora basta con le polemiche, c'è un Paese che ha bisogno di noi".