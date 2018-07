Assemblea Pd, Martina eletto segretario | Renzi: "No operazioni nostalgia"

Renzi e Martina, Zingaretti e Orlando, Delrio e Cuperlo: tutti i protagonisti dellʼassemblea del Pd Ansa 1 di 26 Ansa 2 di 26 Ansa 3 di 26 Ansa 4 di 26 Ansa 5 di 26 Ansa 6 di 26 Ansa 7 di 26 Ansa 8 di 26 Ansa 9 di 26 Ansa 10 di 26 Ansa 11 di 26 Ansa 12 di 26 Ansa 13 di 26 Ansa 14 di 26 Ansa 15 di 26 Ansa 16 di 26 Ansa 17 di 26 Ansa 18 di 26 Ansa 19 di 26 Ansa 20 di 26 Ansa 21 di 26 Ansa 22 di 26 Ansa 23 di 26 Ansa 24 di 26 Ansa 25 di 26 Ansa 26 di 26 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"E' necessaria un'analisi di quello che è successo - ha detto davanti all'assemblea del partito -, ma è superficiale il giudizio di chi dice che le abbiamo perse tutte". Matteo Renzi apre così il suo intervento all'assemblea del Pd e continua: "Per la ripartenza non si può tornare a un simil-Pds né a un simil-Unione. Chi pensa che la risposta alla sconfitta sia la nostalgia si accomodi pure".



Sconfitta - "Noi l'egemonia l'abbiamo avuta per tre o quattro anni - ha ripreso l'ex premier -. L'abbiamo persa e l'atto delle dimissioni ha questo significato", di riconoscere la sconfitta. Una parte della platea ha applaudito per sottolineare la responsabilità di Renzi e a questo punto l'ex segretario si è fermato per replicare: "Abbassiamo tutti i toni delle tifoserie. So che non sono l'unico responsabile ma in politica si fa così: paga uno per tutti".



Social e attacchi - "Siamo stati poco sui social - ha detto Renzi -, dove si è sviluppata una campagna devastante che ha mostrificato i nostri. Non mi avete fatto mancare l'affetto, ma quando dalla mattina alla sera l'ondata dei social, gestita in modi per i quali occorrerebbe una commissione d'inchiesta, vera, ha costruito fake news e attaccato la mia famiglia, questo atteggiamento avrebbe dovuto avere più solidarietà del gruppo dirigente. Fuori da qui c'è una battaglia politica e culturale da fare anche contro un processo di mostrificazione che arriva a creare finti complotti".



Contro i populisti - "Di Maio dice che il nemico numero uno è Macron - ha continuato Renzi -. Capisco che attaccare i francesi ti dà like su Fb, specie durante i Mondiali, ma Emmanuel Macron è uno dei punti di riferimento contro i populisti, per impedire che diventino con la Lega delle leghe la prima forza del Parlamento Ue".



Sobrietà - L'ex premier è poi passato ad analizzare le cause della sconfitta, tra le quali ci sono "i toni e i tempi della campagna elettorale. Non è l'algida sobrietà che fa sognare un popolo, devi dare un orizzonte forte al Paese". Altra causa è "la mancanza di leadership: non c'è comunità che non esprima un leader, perché in politica la comunicazione è essenziale". Inoltre "non abbiamo dettato l'agenda: sullo ius soli dovevamo decidere, o si metteva la fiducia a giugno o si smetteva di parlarne. Io l'avrei fatto perché fondamentale".



Alla minoranza - Renzi si è poi rivolto alla minoranza: "Smettiamola di considerare nemici quelli accanto a noi. Ci rivedremo al congresso, riperderete il congresso e il giorno dopo tornerete ad attaccare chi ha vinto. Adoro stare sui contenuti e ragionare, per chi è in grado di ragionare mica per tutti...". E poi ai suoi: "Vi suggerisco di non cadere nelle provocazioni".



Zingaretti: "Via ai comitati dell'alternativa" - Saluta positivamente il congresso prima delle europee Nicola Zingaretti, che su Facebook ha scritto: "Il Pd si muove. Con fatica, ma finalmente si muove. Al bando ora ogni conservatorismo o nostalgia del passato con ricette che hanno fallito. Dobbiamo guardare avanti. Quando ci riusciamo il Pd vince, insieme a tanti altri, anche ora. Costruiamo in tutto il Paese in maniera aperta comitati per l'alternativa per chiamare a raccolta chi vuole cambiare e ridare agli italiani un futuro".

"Renzi non ascolta mai" - Il governatore del Lazio ha poi lanciato una stoccata all'ex segretario dicendo: "Quello che più mi ha colpito dell'intervento di Matteo e un po' anche mi è dispiaciuto è che alla fine non si predispone mai all'ascolto degli altri, delle ragioni degli altri. Per un leader è un grandissimo limite".