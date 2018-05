Pd, Renzi: "Se subito al voto, leader centrosinistra sarà Gentiloni"

"Tendenzialmente sarà Gentiloni, specie se si voterà presto, naturalmente non voglio tirarlo per la giacchetta". Lo ha detto Matteo Renzi lanciando il futuro leader del centrosinistra alle prossime elezioni. Parlando del rifiuto al dialogo proposto dal M5s spiega: "E' stata una spallata. Non per ripicca, per divergenze di programma e per dignità". Poi la sferzata a M5s e Lega che "prendono in giro gli italiani".