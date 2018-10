Pd, Renzi: scontro Zingaretti-Minniti? Vedremo, no guerre interne

"Scontro Zingaretti-Minniti nel Pd? Vedremo quando Martina lascerà. Minniti è autorevole e ha ricevuto apprezzamenti da sindaci di qualità: se si candiderà sarà contro Salvini, non contro altri dem. Zingaretti ha finalmente smentito ogni accordo con i 5 Stelle che ancora un mese fa qualcuno rilanciava come fondamentale. Le cose per il Pd si mettono meglio". Così l'ex segretario del Pd, Matteo Renzi, intervistato dal Corriere della Sera.