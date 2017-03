Pd, Renzi: "Non vedo complotti, ma pago per non avere avuto padrini"

"La mia forza e la mia debolezza sono state lo star fuori da certi ambienti della Roma politico-burocratica: vogliono farmela pagare per i padrini che non ho e non ho mai avuto". Lo ha detto l'ex premier Matteo Renzi, aggiungendo: "Mi viene da ridere, e poi da arrabbiarmi, quando mi accusano di aver messo su un sistema di potere. Ridicolo. Io non vedo complotti, non ci credo: né a quelli dei magistrati né a quelli dei miei avversari politici".