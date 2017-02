Pd, Renzi: no a scissione ma qualcuno vuol rompere il partito

"Il Pd è fatto da milioni di elettori, migliaia di iscritti - dice in una intervista al Corriere della Sera -. Il Pd appartiene al popolo, non ai segretari". "Faccio un appello ai dirigenti - prosegue Renzi -: bloccate le macchine della divisione. Non andatevene, venite. Partecipate".



E su Bersani, sulla sua accusa di voler distruggere il Pd, ribatte: "Non scherziamo. Il Pd non è un partito personale. È più forte dei singoli. Prodi, Veltroni, Bersani, Renzi: i leader passano, il Pd resta. Ma essere un partito democratico significa accettare anche il dibattito. Il confronto. La democrazia interna. La minoranza deve sentirsi a casa. Ma sentirsi a casa non significa che o si fa come dicono loro o se ne vanno".



I guai giudiziari del padre Tiziano - "Mio padre è già passato da una vicenda analoga tre anni fa. Dopo venti mesi è stato archiviato. Spero che finisca nello stesso modo per questa indagine sul traffico di influenze. Ma in ogni caso, da uomo delle istituzioni, dico come allora che la mia prima parola è di fiducia totale nella magistratura italiana e di rispetto per il lavoro dei giudici", afferma Renzi. "Guai a chi fa polemica, gli inquirenti hanno il dovere di verificare tutto. E fanno bene a farlo".