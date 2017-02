Pd,Renzi: no a copyright sinistra, senza congresso uguali agli altri

"Io non accetto che qualcuno pensi di avere il copyright della parola sinistra. Anche se non canto bandiera rossa penso che il Pd abbia un futuro che non è quello che altri immaginano". Così Matteo Renzi rivolgendosi alla minoranza all'assemblea del Pd. "Il Pd si deve basare sui voti, non sui veti. Il congresso è l'alternativa al modello Casaleggio e al modello Arcore. Se non lo facciamo diventiamo come gli altri", ha aggiunto.