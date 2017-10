Pd, Renzi: "Nessuna rottura tra partito e governo"

"Non c'è nessuna rottura tra il Pd e il governo". Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, a margine dei lavori nel museo di Pietrarsa (Napoli), dove è in corso la conferenza programmatica del Pd. "La politica è progettualità, capacità di realizzare riforme, non basta andare in piazza a gridare contro gli impresentabili, anche perché poi magari si scopre che gli impresentabili sono proprio loro", ha aggiunto Renzi parlando delle proteste del M5s.