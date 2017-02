Pd, Renzi: "Mi ricandido, peggio della scissione solo il ricatto"

"Ne ho fatti tanti di congressi, non ne ho mai visti congressi di figurine, non sono i tempi di un congresso a determinare la qualità del congresso. Ai compagni della minoranza dico che c'è spazio per tutti, il Pd è la casa di tutti. Quando ho sentito la parola scissione, io ho avuto un grande turbamento, se la pronunci ti vincolano e sei prigioniero della parola. Tiriamola via, non usiamola più e lavoriamo a creare condizioni perché il congresso che oggi parte sia un un congresso in cui ci misuriamo e discutiamo". Così Piero Fassino dal palco dell'assemblea avvertendo dei rischi di una scissione per il centrosinistra e per il governo.