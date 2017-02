Pd, Renzi: "La scissione non la capirebbe nessuno, ok a primarie-congresso"

"Questo è forse l'insegnamento più grande del dopo-referendum - ha spiegato nel corso di una intervista al Tg1 -: preoccuparsi molti più di ciò che accade ai cittadini e un pochino meno alle questioni interne al Palazzo. Dopo di che ci sono milioni di italiani che hanno votato sì e che hanno voglia di dare una mano affinché questo Paese sia più semplice e più bello e non ricada nei giochi della Prima Repubblica, come stiamo vedendo in queste ore".



In merito alla possibile data delle elezioni Renzi ha affermato di non sapere "in che giorno si voterà, non tocca a me deciderlo. Qualunque sia quel giorno, è fondamentale che le forze politiche parlino dei problemi delle persone. Discutiamo di disoccupazione, di sicurezza, di banda larga, di innovazione, del futuro dell'ambiente. Così saremo credibili, altrimenti le elezioni saranno solo una caccia alle poltrone".