Pd, Renzi: "Il verbo del congresso non è andatevene ma venite"

"Il verbo del congresso e delle primarie non è andatevene ma venite. Portate idee, sogni e critiche. Venite, partecipate". Lo scrive il segretario del Pd, Matteo Renzi, nella sua E-news sottolineando l'invito a "prepararci a vivere il congresso non come scontro sulle poltrone, ma come confronto di idee". Sulla durata del governo Gentiloni, chiarisce: "Non decido io. Decide il premier con i suoi ministri e la sua maggioranza parlamentare".