Pd, Renzi alla minoranza: "Basta battaglie, restiamo uniti fino al referendum e anticipiamo il congresso"

Sempre in vista del referendum, ha auspicato: "Facciamo cinque mesi di mobilitazione straordinaria del Pd per vincere in quanti più comuni possibile, e il referendum con la nostra forza interna se avremo il coraggio di non chiuderci nelle nostre diatribe interne. Dal giorno dopo, congresso. Nelle modalità che riterrete: a tesi o in altri modi, farlo durare tre mesi, sei mesi o un anno. Potrete scegliere l'arma con cui si gioca e ci potremo dire le cose in faccia: per me è fondamentale l'arma della franchezza".



Le tre fasi della campagna - Il premier segretario ha chiesto al suo partito una "mobilitazione permanente" in tre fasi, dal 20 maggio fino al referendum costituzionale. "Da qui al 15 luglio - ha spiegato - il Pd deve essere in mobilità banchino, qualcuno direbbe banchetto, a raccogliere le firme per la richiesta di referendum. Dal 15 luglio al 10 settembre, tanti andranno al mare o in montagna e noi andremo con loro con una mobilitazione costante su questi temi. Il Pd consentirà agli italiani di andare in ferie, non li assaliremo sulle spiagge ma saremo in mobilità permanente".



E per chiudere il "rush finale", dal 10 settembre alla data del referendum di metà o fine ottobre, "si aprirà simbolicamente con la partenza del secondo corso di Classe Dem", la scuola di formazione politica del Pd.



"Se vince il no, ne prendo atto" - Sull'esito, il premier ha sottolineato: "Figuratevi se voglio personalizzare" il referendum. Ma dopo che le riforme sono state un elemento fondativo del governo, "se a fronte dello straordinario lavoro fatto poi ti dicono di no, devi prenderne atto".



Giustizia, "chiediamo dovere civile" - In direzione Renzi ha poi toccato il tema giustizia dicendo: "Noi chiediamo che i giudici vadano a sentenza. Io chiedo che i magistrati di Potenza rapidamente vadano a processo, non ho cambiato opinione perché è passato il referendum. E' un dovere civile del Paese. Si vada ai processi: noi li vogliamo e facciamo di tutto perché i magistrati vadano a sentenze. E noi non le commentiamo: noi siamo fatti così. Le sentenze si aspettano e di rispettano. Noi non stiamo chiedendo la Luna, ma il rispetto della Carta costituzionale e della civiltà giuridica".



Casa Pound e referendum, scontro Cuperlo-Boschi in direzione - Gianni Cuperlo ha apprezzato la proposta della moratoria sulle polemiche interne fino a dopo le elezioni comunali precisando "ma valga per tutti". E ha fatto riferimento alle parole del ministro Elena Boschi (premettendo "Ho atteso come atto dovuto la smentita del ministro"), "che ha posto parte della sinistra sullo stesso piano di Casa Pound. Che senso hanno queste parole, che senso ha spingere la polemica sino a ignorare che tra chi sceglierà di dire no ci sono i vertici dell'Anpi o undici presidenti emeriti della Consulta?".



E la Boschi ha replicato: "Io non ho mai preso la parola in direzione, ma decine di volte nelle riunioni dei gruppi parlamentari, discutendo e cercando di smussare molto per cercare di arrivare uniti al voto sulle riforme costituzionali. E in quel percorso mi è stato detto di tutto e su di me è stato scritto di tutto e io ho risposto col sorriso. Ma questa volta voglio rispondere qui, apertamente, a Gianni Cuperlo. Più volte mi è stato detto che chi vota sì vota come Verdini e io in un incontro pubblico ho detto che chi vota no vota come Casa Pound: è una semplice constatazione, non è un'equiparazione. Magari bastava farmi una telefonata, Gianni, e non fermarti al titolo del Fatto Quotidiano, altrimenti vuol dire che è in corso un cambiamento ontologico del fare partito".