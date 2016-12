11 gennaio 2015 Pd, primarie in Liguria: vince Paita Cofferati: "Non riconosco il risultato" "Ho vinto in 3 Province su 4 con uno scarto enorme, adesso lavorerò per l'unità del Pd. Saranno anni rock", afferma la candidata. L'ex leader della Cgil: "Molte irregolarità" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:14 - I sostenitori di Raffaella Paita, assessore alle Infrastrutture e alla Protezione civile della Regione, hanno applaudito per festeggiare la vittoria della loro candidata nella sede del Pd dove è in corso la raccolta dei dati delle primarie. Secondo i dati ufficiosi Paita avrebbe 4.00 voti di vantaggio su Sergio Cofferati. "Lavorerò per l'unità del Pd e per affrontare al meglio la sfida delle regionali, saranno anni rock", ha detto la candidata.

Ma l'ex segretario della Cgil non ha abbassato la guardia, annunciando di non riconoscere l'esito del voto in attesa che si pronunci il comitato di garanzia sulle "numerose segnalazioni di irregolarità" presentate. Paita si è affermata nelle province di Imperia, Savona e La Spezia, la sua città; mentre Cofferati ha avuto successo a Genova e nel Tigullio.



Domenica i seggi sono rimasti aperti dalle 8 alle 20 per consentire agli elettori di scegliere fra Raffaella Paita, Sergio Cofferati e Massimiliano Tovo del Centro Democratico. Vincitori e vinti hanno commentato con molto favore l'alta affluenza alle urne. Sono andati a votare 55mila elettori, sconfessando i timori iniziali di un forte astensionismo.



Ma le polemiche non si sono placate, alimentate durante la giornata da Cofferati, che durante la campagna elettorale ha attaccato l'endorsement della sua avversaria da parte di forze politiche che non aderiscono al centrosinistra.



Cofferati ha denunciato la presenza ai seggi di stranieri, soprattutto cinesi e marocchini, oltre a "riconosciuti esponenti del centrodestra" denunciando quello che ha definito "un inquinamento molto pesante non solo per i voti della destra ma con il voto organizzato di intere etnie".



Cofferati, che nell'ultima fase della campagna elettorale ha picchiato duro sull'endorsement avuto dalla sua principale avversaria di esponenti e forze di centrodestra come l'Ncd, ha annunciato che le irregolarità saranno segnalate alla commissione di garanzia e anche alla segreteria nazionale del partito.



Nella polemica si è inserito anche il Centro Democratico, che alle primarie liguri ha schierato Massimiliano Tovo. Angelo Sanza, responsabile dell'ufficio di presidenza nazionale di Centro Democratico, le ha bollate come una "carnevalata" chiedendosi "con quale coraggio, tra file di cinesi e marocchini, persone che chiedono agli imbarazzati scrutatori dove possono ritirare il compenso che gli è stato promesso per il voto, noti esponenti del centrodestra ai seggi, si continuino a demonizzare le preferenze visto che durante le elezioni politiche esistono controlli e garanzie che non sono nemmeno lontanamente paragonabili ai controlli fai da te delle primarie".



Una presa di posizione che conferma la consultazione ligure al centro del dibattito politico nazionale, e su cui si sono espressi numerosi esponenti della minoranza Pd, da Bersani a Fassina, in chiave anti-renziana, proprio per schierarsi contro il sostegno a Raffaella Paita di esponenti e formazioni di centrodestra.