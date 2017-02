Pd, Pisapia: "La scissione sarebbe una sciagura per l'Italia"

"Bisogna evitare la scissione nel Pd, che sarebbe non solo un peccato, non solo una sconfitta, ma una sciagura per l'Italia". Lo ha dichiarato Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano e leader di Campo Progressista. "Ciò che è importante - ha aggiunto - è salvaguardare una cultura di sinistra e la capacità di essere uniti avendo gli stessi obiettivi e gli stessi valori".