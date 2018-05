Pd, Orlando: non si tiene partito in queste condizioni

"Ha ragione Martina, non si può tenere un partito in queste condizioni se si ha a cuore il suo destino". Così su Fb il ministro della Giustizia Andrea Orlando, a proposito del dibattito interno al Pd dopo la chiusura di Matteo Renzi a un governo con il M5s. "Le urne si avvicinano, non c'è una linea né condivisa né maggioritaria, non si capisce chi dirige il partito", ha quindi concluso.