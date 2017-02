Pd, Orlando: "Non farei il segretario-premier, cercare altre figure"

"Nel momento in cui, dopo dicembre, il sistema maggioritario è venuto meno, è sempre più difficile che il segretario del partito di maggioranza relativa sia anche il premier". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, candidato alla segreteria del Pd. "Non sarei in grado - ha aggiunto - di fare le due cose contemporaneamente e credo sia giusto pensare ad altre figure in grado di guidare il governo ma anche tenere insieme la coalizione".